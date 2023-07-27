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Зеленский провел выездную Ставку в Днепре
Зеленский провел выездную Ставку в Днепреhttps://racurs.ua/n185530-zelenskiy-provel-vyezdnuu-stavku-v-dnepre.htmlРакурс
Верховний головнокомандувач та президент України Володимир Зеленський провів 27 липня Ставку у Дніпрі.
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Про це він повідомив уранці у своїх соцмережах.
Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія». Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки — Буданов.
Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді заступника Міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка.
Звітував на Ставці про результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Окремо президент згадав про «всеохопну перевірку ТЦК». За його словами, 11 областей — на особливому контролі.
Деталей він досі не розкриває, але раніше казав про «невтішні результати» перевірки військкомів.
Напередодні поліція зокрема затримала співробітників військкоматів — у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Їх підозрюють в отриманні хабарів за ухилення від призову. В Україні була комплексна перевірка роботи ТЦК.
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