Зеленський провів виїзну Ставку у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n185530-zelenskyy-proviv-vyyiznu-stavku-u-dnipri.html

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Верховний головнокомандувач та президент України Володимир Зеленський провів 27 липня Ставку у Дніпрі.

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Про це він повідомив уранці у своїх соцмережах.

Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія». Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки — Буданов. Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді заступника Міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка.

Звітував на Ставці про результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Окремо президент згадав про «всеохопну перевірку ТЦК». За його словами, 11 областей — на особливому контролі.

Деталей він досі не розкриває, але раніше казав про «невтішні результати» перевірки військкомів.

Напередодні поліція зокрема затримала співробітників військкоматів — у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Їх підозрюють в отриманні хабарів за ухилення від призову. В Україні була комплексна перевірка роботи ТЦК.