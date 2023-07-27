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Зеленський провів виїзну Ставку у Дніпрі
Зеленський провів виїзну Ставку у Дніпріhttps://racurs.ua/ua/n185530-zelenskyy-proviv-vyyiznu-stavku-u-dnipri.htmlРакурс
Верховний головнокомандувач та президент України Володимир Зеленський провів 27 липня Ставку у Дніпрі.
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Про це він повідомив уранці у своїх соцмережах.
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