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Украина обжалует решение о дисквалификации фехтовальщицы Харлан
Украина обжалует решение о дисквалификации фехтовальщицы Харланhttps://racurs.ua/n185547-ukraina-objaluet-reshenie-o-diskvalifikacii-fehtovalschicy-harlan.htmlРакурс
Україна готує протест та оскаржуватиме рішення щодо дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Президент федерації фехтування України заявив, що нині українська сторона готується до оскарження цього рішення.
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Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже мова про те, аби її повернули на ці змагання, не йде. У цьому випадку ми намагатимемося досягнути того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію, — заявив він в ефірі телемарафону.
Повідомлення деяких ЗМІ про те, що дискваліфікацію Ольги Харлан скасували, не відповідають дійсності.
Нагадаємо, українську шаблістку дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність «прояву поваги» до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7. Після завершення бою вона відмовилася потиснути руку Смірновій, пропонуючи «стукнутися» зброєю. Не отримавши відповіді, Харлан залишила доріжку. Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність «прояву поваги» і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Згідно правил Міжнародної федерації фехтування, відсутність «прояву поваги» карається чорною карткою — дискваліфікацією з турніру.
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