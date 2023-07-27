Україна оскаржить рішення про дискваліфікацію фехтувальниці Харлан

https://racurs.ua/ua/n185547-ukrayina-oskarjyt-rishennya-pro-dyskvalifikaciu-fehtuvalnyci-harlan.html

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Україна готує протест та оскаржуватиме рішення щодо дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Президент федерації фехтування України заявив, що нині українська сторона готується до оскарження цього рішення.

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Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже мова про те, аби її повернули на ці змагання, не йде. У цьому випадку ми намагатимемося досягнути того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію, — заявив він в ефірі телемарафону.

Повідомлення деяких ЗМІ про те, що дискваліфікацію Ольги Харлан скасували, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, українську шаблістку дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність «прояву поваги» до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7. Після завершення бою вона відмовилася потиснути руку Смірновій, пропонуючи «стукнутися» зброєю. Не отримавши відповіді, Харлан залишила доріжку. Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність «прояву поваги» і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Згідно правил Міжнародної федерації фехтування, відсутність «прояву поваги» карається чорною карткою — дискваліфікацією з турніру.