«Укрэнерго» готовится к худшему сценарию зимой

https://racurs.ua/n185548-ukrenergo-gotovitsya-k-hudshemu-scenariu-zimoy.html

Ракурс

«Укренерго» готується до найгіршого сценарію взимку з повторенням атак на енергосистему, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа працюватиме без обмежень під час опалювального сезону.

.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час візиту на Харківщину.

Ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, який включає повторення ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру… Що стосується наших підстанцій, ми абсолютно впевнені в «Укренерго», в тому, що наша мережа магістральна буде готова працювати без обмежень під час опалювального сезону, і забезпечувати живлення споживачів з української енергосистеми, без якихось вузьких місць чи обмежень, — зазначив Кудрицький.

З його слів, інформацію про стан енергосистеми не оприлюднюватимуть.

Ця інформація буде чутлива. І ми не хочемо допомагати ворогові розумітися детально в енергосистемі. Але серед професіоналів ми всі ці речі в цифрах обговоримо, — вказав керівник «Укренерго».

Він також зауважив, що ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути взимку, так само, як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально.

Я не стверджую, що це невідворотний сценарій… Ми були готові до цього в минулому сезоні. І ми, маючи цей досвід, будемо до цього готові й в наступному опалювальному сезоні, — додав Кудрицький.

Відновлення, з його слів, є одним з ключових елементів підготовки до наступного опалювального сезону.

Наша мета — зробити так, щоб відключення будь-якого великого елемента мережі, будь-то лінія електропередач, трансформаторна підстанція або енергоблок, не спричиняв обмеження споживачів, — сказав очільник «Укренерго».

Кудрицький повідомив, що вже застосовуються певні нестандартні інженерні рішення, створюються резервні схеми живлення (у разі пошкодження основних), які дозволять забезпечити споживачів електроенергією взимку.

Масована атака ракетна чи дронова може суттєво скоригувати картинку. Тому нам потрібно мати якийсь запас міцності — додаткову кількість трансформаторів, енергоблоків, ліній електропередач в роботі, — підсумував Кудрицький.

Водночас він відмовився відповідати на запитання, чи створено вже такий запас.