Ракурсhttps://racurs.ua/
Терроборона показала работу дронов по оккупантах на фронте
Терроборона показала работу дронов по оккупантах на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185556-terroborona-pokazala-rabotu-dronov-po-okkupantah-na-fronte-video.htmlРакурс
108-ма Окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України та 14 полк безпілотників поділилися своєю роботою по окупантах на південь від Загірного Запорізької області.
.
Відеозапис оприлюднила 27 липня моніторингова група DeepState, яка публікує карту бойових дій.
Як бачимо, і ми теж застосовуємо активно fpv-дрони, не відстаючи від русні… Нам теж є що показати, у нас також ведеться робота по виробництву, закупці та передачі дронів, — вказали у DeepState.
Там нагадали, що захисники України щодня демонструють ефективну роботу по утилізації окупаційної армії росії.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...