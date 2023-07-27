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Ракурс
Терроборона показала работу дронов по оккупантах на фронте

Терроборона показала работу дронов по оккупантах на фронте (ВИДЕО)

27 июл 2023, 19:20
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108-ма Окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України та 14 полк безпілотників поділилися своєю роботою по окупантах на південь від Загірного Запорізької області.


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Відеозапис оприлюднила 27 липня моніторингова група DeepState, яка публікує карту бойових дій.

Як бачимо, і ми теж застосовуємо активно fpv-дрони, не відстаючи від русні… Нам теж є що показати, у нас також ведеться робота по виробництву, закупці та передачі дронів, — вказали у DeepState.

Там нагадали, що захисники України щодня демонструють ефективну роботу по утилізації окупаційної армії росії.

Источник: Ракурс


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