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Тероборона показала роботу дронів по окупантах на фронті
Тероборона показала роботу дронів по окупантах на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185556-teroborona-pokazala-robotu-droniv-po-okupantah-na-fronti-video.htmlРакурс
108-ма Окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України та 14 полк безпілотників поділилися своєю роботою по окупантах на південь від Загірного Запорізької області.
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Відеозапис оприлюднила 27 липня моніторингова група DeepState, яка публікує карту бойових дій.
Як бачимо, і ми теж застосовуємо активно fpv-дрони, не відстаючи від русні… Нам теж є що показати, у нас також ведеться робота по виробництву, закупці та передачі дронів, — вказали у DeepState.
Там нагадали, що захисники України щодня демонструють ефективну роботу по утилізації окупаційної армії росії.
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