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ВСУ ударили из минометов по скоплению россиян на фронте
ВСУ ударили из минометов по скоплению россиян на фронте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185559-vsu-udarili-iz-minometov-po-skopleniu-rossiyan-na-fronte-video.htmlРакурс
Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України поцілили по скупченню солдатів окупаційної армії росії на одному з напрямків фронту.
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Відео роботи захисників України 27 липня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Мінометний розрахунок 97-го батальйону 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади завдає вогневого ураження по скупченню окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому.
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