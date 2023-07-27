ВСУ ударили из минометов по скоплению россиян на фронте

https://racurs.ua/n185559-vsu-udarili-iz-minometov-po-skopleniu-rossiyan-na-fronte-video.html

Ракурс

Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України поцілили по скупченню солдатів окупаційної армії росії на одному з напрямків фронту.

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Відео роботи захисників України 27 липня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.