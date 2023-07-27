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Ракурс
ВСУ ударили из минометов по скоплению россиян на фронте

ВСУ ударили из минометов по скоплению россиян на фронте (ВИДЕО)

27 июл 2023, 20:20
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Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України поцілили по скупченню солдатів окупаційної армії росії на одному з напрямків фронту.


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Відео роботи захисників України 27 липня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Мінометний розрахунок 97-го батальйону 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади завдає вогневого ураження по скупченню окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому.

Источник: Ракурс


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