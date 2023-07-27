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ЗСУ вдарили з мінометів по скупченню росіян на фронті
ЗСУ вдарили з мінометів по скупченню росіян на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185559-zsu-vdaryly-z-minometiv-po-skupchennu-rosiyan-na-fronti-video.htmlРакурс
Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України поцілили по скупченню солдатів окупаційної армії росії на одному з напрямків фронту.
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Відео роботи захисників України 27 липня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Мінометний розрахунок 97-го батальйону 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади завдає вогневого ураження по скупченню окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому.
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