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Ракурс
ЗСУ вдарили з мінометів по скупченню росіян на фронті

ЗСУ вдарили з мінометів по скупченню росіян на фронті (ВІДЕО)

27 лип 2023, 20:20
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Воїни 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади Збройних сил України поцілили по скупченню солдатів окупаційної армії росії на одному з напрямків фронту.


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Відео роботи захисників України 27 липня оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Мінометний розрахунок 97-го батальйону 60-ї Окремої механізованої Інгулецької бригади завдає вогневого ураження по скупченню окупантів, — йдеться у повідомленні Страткому.

Джерело: Ракурс


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