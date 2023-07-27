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35-я бригада ВСУ освободила Старомайорское Донецкой области — Зеленский
35-я бригада ВСУ освободила Старомайорское Донецкой области — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185562-35-ya-brigada-vsu-osvobodila-staromayorskoe-doneckoy-oblasti-zelenskiy-video.htmlРакурс
Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також опублікував відео зі зверненням військових.
Воїни 35-ї Окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення села на півдні Донеччини.
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