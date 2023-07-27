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35-я бригада ВСУ освободила Старомайорское Донецкой области — Зеленский

35-я бригада ВСУ освободила Старомайорское Донецкой области — Зеленский (ВИДЕО)

27 июл 2023, 21:13
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Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області.


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Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також опублікував відео зі зверненням військових.

Воїни 35-ї Окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення села на півдні Донеччини.

Источник: Ракурс


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