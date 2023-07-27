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35-та бригада ЗСУ звільнила Старомайорське на Донеччині — Зеленський
35-та бригада ЗСУ звільнила Старомайорське на Донеччині — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185562-35-ta-brygada-zsu-zvilnyla-staromayorske-na-donechchyni-zelenskyy-video.htmlРакурс
Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також опублікував відео зі зверненням військових.
Воїни 35-ї Окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення села на півдні Донеччини.
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