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35-та бригада ЗСУ звільнила Старомайорське на Донеччині — Зеленський

35-та бригада ЗСУ звільнила Старомайорське на Донеччині — Зеленський (ВІДЕО)

27 лип 2023, 21:13
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Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області.


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Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також опублікував відео зі зверненням військових.

Воїни 35-ї Окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення села на півдні Донеччини.

Джерело: Ракурс


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