рф накапливает силы для атак на инфраструктуру и прибрежную зону — Гуменюк

https://racurs.ua/n185574-rf-nakaplivaet-sily-dlya-atak-na-infrastrukturu-i-pribrejnuu-zonu-gumenuk.html

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Окупаційна армія росії накопичує сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону України.

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Про це повідомила спікер Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Ворог накопичує сили, аби посилити атаки на нашу інфраструктуру, прибережну зону тощо. З радіоперехоплень ми чуємо, що окупанти попереджають у морі цивільні судна про неможливість прямування до українських портів, — заявила Гуменюк.

Також, з її слів, нещодавній потужний шторм приніс до узбережжя Чорного моря чимало російських мін.

Протягом минулих двох днів біля наших берегів підірвалося понад 10 ворожих мін. Лише дві з них було знищено контрольовано. У зв’язку з тим, що зараз обмежений доступ українців до узбережжя, ніхто не постраждав — розповіла речниця.

Гуменюк нагадала, що небезпека існує не лише через шторм, а ще й тому, що воєнні злочинці рф почали ставити більше мін.

Окрім цього, вона розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі, де окупанти ховають свою техніку за будинками цивільних мешканців. Окрім того, окупанти мінують околиці сіл, аби мирні українці не змогли залишити свої населені пункти.

Проте ми все одно успішно працюємо по артилерії окупантів, коли ті виводять свою зброю на вогневі позиції. Морально-психологічний дух росіян, що перебувають на Кінбурнській косі, вкрай низький. Там не проводиться ротація через нестачу особового складу. Тому вони купили квиток в один кінець, — підсумувала речниця.

Нагадаємо, останні атаки росіян були спрямовані на порти України, де розташована інфраструктура та сховища із зерном.