Медведчук вместе с другими предателями зарегистрировал в рф движение «Другая Украина»

https://racurs.ua/n185575-medvedchuk-vmeste-s-drugimi-predatelyami-zaregistriroval-v-rf-dvijenie-drugaya-ukraina.html

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Проросійський політичний проект «Другая Украина» офіційно зареєстрували в росії. Її очолили обвинувачений у державній зраді кум воєнного злочинця рф володимира путіна Віктор Медведчук та колишній так званий український журналіст зі 112 каналу Денис Жарких.

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Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Схеми».

У реєстрі юридичних осіб рф вказано, що громадський рух «Другая Украина» був створений цьогоріч у червні. Відповідно до заявлених видів діяльності, це — громадська нерелігійна організація, а не політична партія, тому вона не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до Держдуми рф.

За інформацією джерел журналістів «Схем» у одному з правоохоронних органів, Жарких перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року.

Також вони почали проводити в росії публічні антиукраїнські заходи. Зокрема, 19 липня відбувся круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». Пишуть, що «основою» для обговорень стала стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».

Раніше «Схеми» повідомляли, що до «політичного руху» долучаються втікачі з України — політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.