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FPV-дроны ВСУ уничтожили российскую БМП и танк

FPV-дроны ВСУ уничтожили российскую БМП и танк (ВИДЕО)

28 июл 2023, 13:58
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FPV-дрони, які активно застосовують військовослужбовці Збройних сил України для атаки по військовій техніці та живій силі окупаційної армії росії, допомогли вивезти з ладу російську БМП і танк.


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Відеозапис атаки українських FPV-дронів оприлюднив 28 липня журналіст Юрій Бутусов.

Пілоти групи «Асгард» підрозділу «Очі» 120-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України вразили ворожу БМП і танк за допомогою FPV-дронів «Дикі Шершні», — написав Бутусов.

Він додав, що раніше вже публікувалося відео знищення також за допомогою FPV-дронів російського танку Т-90 на Бахмутському напрямку.

Потреба у таких шершнях на фронті колосальна, у нас черга з підрозділів, яким дрони потрібні на вчора, — підсумував журналіст.

Источник: Ракурс


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