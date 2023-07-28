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FPV-дрони ЗСУ знищили російську БМП і танк
FPV-дрони ЗСУ знищили російську БМП і танк (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185581-fpv-drony-zsu-znyschyly-rosiysku-bmp-i-tank-video.htmlРакурс
FPV-дрони, які активно застосовують військовослужбовці Збройних сил України для атаки по військовій техніці та живій силі окупаційної армії росії, допомогли вивезти з ладу російську БМП і танк.
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Відеозапис атаки українських FPV-дронів оприлюднив 28 липня журналіст Юрій Бутусов.
Пілоти групи «Асгард» підрозділу «Очі» 120-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України вразили ворожу БМП і танк за допомогою FPV-дронів «Дикі Шершні», — написав Бутусов.
Він додав, що раніше вже публікувалося відео знищення також за допомогою FPV-дронів російського танку Т-90 на Бахмутському напрямку.
Потреба у таких шершнях на фронті колосальна, у нас черга з підрозділів, яким дрони потрібні на вчора, — підсумував журналіст.
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