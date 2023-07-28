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Рада освободила от пошлины и НДС тепловизоры и антидроновые ружья

Рада освободила от пошлины и НДС тепловизоры и антидроновые ружья

28 июл 2023, 12:20
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Верховна Рада 28 липня проголосувала за законопроекти, які спрощують ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів — ці товари звільняються від мита і ПДВ.


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Про це у п’ятницю повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Тепер відповідні законопроекти ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Йдеться про звільнення від мита та ПВД антидронових рушниць, тепловізійних монокуляр, які оснащені інфрачервоним детектором з камерою та бінокулярів з функцією далекоміра.

Також парламентарі сьогодні проголосували за негайне підписання спікером цих проектів законів, після чого їх має підписати глава держави.

Источник: Ракурс


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