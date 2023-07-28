Рада звільнила від мита і ПДВ тепловізори та антидронові рушниці

https://racurs.ua/ua/n185582-rada-zvilnyla-vid-myta-i-pdv-teplovizory-ta-antydronovi-rushnyci.html

Ракурс

Верховна Рада 28 липня проголосувала за законопроекти, які спрощують ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів — ці товари звільняються від мита і ПДВ.

.

Про це у п’ятницю повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Тепер відповідні законопроекти ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Йдеться про звільнення від мита та ПВД антидронових рушниць, тепловізійних монокуляр, які оснащені інфрачервоним детектором з камерою та бінокулярів з функцією далекоміра.

Також парламентарі сьогодні проголосували за негайне підписання спікером цих проектів законів, після чого їх має підписати глава держави.