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Ракурс
Рада звільнила від мита і ПДВ тепловізори та антидронові рушниці

Рада звільнила від мита і ПДВ тепловізори та антидронові рушниці

28 лип 2023, 12:20
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Верховна Рада 28 липня проголосувала за законопроекти, які спрощують ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів — ці товари звільняються від мита і ПДВ.


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Про це у п’ятницю повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Тепер відповідні законопроекти ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Йдеться про звільнення від мита та ПВД антидронових рушниць, тепловізійних монокуляр, які оснащені інфрачервоним детектором з камерою та бінокулярів з функцією далекоміра.

Також парламентарі сьогодні проголосували за негайне підписання спікером цих проектів законів, після чого їх має підписати глава держави.

Джерело: Ракурс


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