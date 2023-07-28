Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В одесском Доме профсоюзов раздался взрыв, есть погибший

В одесском Доме профсоюзов раздался взрыв, есть погибший (ФОТО)

28 июл 2023, 12:40
999

В приміщенні Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі сьогодні пролунав вибух. За попередньою інформацією, йдеться про спрацювання гранати внаслідок необережного поводження. Одна людина загинула.


.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в одеському Будинку профспілок, — йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служби. Встановлюються повні обставини події.

Більш детальну інформацію в поліції пообіцяли надати згодом.

Повідомленні про вибух гранати поліція оприлюднила сьогодні об 11.50.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров