В одесском Доме профсоюзов раздался взрыв, есть погибший

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Ракурс

В приміщенні Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі сьогодні пролунав вибух. За попередньою інформацією, йдеться про спрацювання гранати внаслідок необережного поводження. Одна людина загинула.

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Поліцейські встановлюють обставини вибуху в одеському Будинку профспілок, — йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служби. Встановлюються повні обставини події.

Більш детальну інформацію в поліції пообіцяли надати згодом.

Повідомленні про вибух гранати поліція оприлюднила сьогодні об 11.50.