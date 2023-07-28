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Ракурс
В одеському Будинку профспілок пролунав вибух, є загиблий (ФОТО)

В одеському Будинку профспілок пролунав вибух, є загиблий (ФОТО)

28 лип 2023, 12:40
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В приміщенні Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі сьогодні пролунав вибух. За попередньою інформацією, йдеться про спрацювання гранати внаслідок необережного поводження. Одна людина загинула.


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Поліцейські встановлюють обставини вибуху в одеському Будинку профспілок, — йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служби. Встановлюються повні обставини події.

Більш детальну інформацію в поліції пообіцяли надати згодом.

Повідомленні про вибух гранати поліція оприлюднила сьогодні об 11.50.

Джерело: Ракурс


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