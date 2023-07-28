Рада призвала ЮНЕСКО исключить россию из организации

https://racurs.ua/n185584-rada-prizvala-unesko-iskluchit-rossiu-iz-organizacii.html

Ракурс

Верховна Рада під час пленарного засідання 28 липня закликала Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти науки і культури (ЮНЕСКО) позбавити членства росію.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

За відповідне рішення проголосували 296 парламентарів.

Рада закликала ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об'єкти Всесвітньої спадщини у Львові (на початку липня від удару рф зазнав ушкоджень будинок-пам'ятка архітектури розташований у буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини «Львів — Ансамбль історичного центру») та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об'єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії.

Також депутати закликали парламенти та уряди іноземних держав здійснити всі можливі заходи для розслідування злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та міжнародних юрисдикцій.

Означені дії держави-терориста наочно підтверджують сплановані дії російської федерації, спрямовані на знищення української ідентичності шляхом руйнування об'єктів культурної спадщини. Особливе занепокоєння викликають обставини, що атаки були здійснені по містах, які внесені до Списку Всесвітньої спадщини, а об'єкти, що піддалися атакам — перебувають у буферній зоні — території, що необхідна для належного захисту об'єкта, — йдеться у зверненні українського парламенту.

Від імені Українського народу Верховна Рада закликає ЮНЕСКО позбавити російську федерацію членства в ЮНЕСКО та її органах.