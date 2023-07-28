Ростислав Карандеев. Фото: НСЖУ

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Міністерство культури України отримало нового керівника.

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Виконувати обов’язки міністра культури та інформаційної політики буде Ростислав Карандєєв. Його призначили тимчасовим керівником. Відповідне рішення 28 липня ухвалив Кабінет міністрів України, повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

А заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Євгенія Кравчук зазначила, що поки немає кандидатур на посаду голови Мінкульту, які б офіційно обговорювалися. За її словами, частіше інших звучить прізвище керівника Інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

Про Карандєєва відомо те, що він став державним службовцем ще у 2001 році. Згодом був обраний депутатом Київської міськради. А у 2007 році він обійняв посаду директора департаменту фізичної культури Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. А у 2008 році вже був заступником голови відомства.

У 2015 році Карандєєв почав працювати на посаді заступника міністра культури України. Його призначили першим заступником у 2020 році.

Нагадаємо, днями міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Верховна Рада 27 липня 321 голосом підтримала відставку Ткаченка з посади міністра.