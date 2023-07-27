Ткаченка без проблем відправили у відставку

https://racurs.ua/ua/n185539-tkachenka-bez-problem-vidpravyly-u-vidstavku.html

Ракурс

Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики — 321 голос «за».

.

Він прийшов звітувати перед нардепами про виконану роботу. Виступ екс-міністра тривав дві хвилини.

Раніше гуманітарний комітет Ради не підтримав відставку Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Тому рішення про його відставку приймали шляхом голосування у Верховній Раді.

Питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні, — повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Прем'єр-міністру Денису Шмигалю знайти позабюджетні кошти на актуальні культурні проєкти та розглянути заміну міністра культури й інформаційної політики. Українські медіа писали, що у такий спосіб президент відреагував на незадоволення частини суспільства витрачанням коштів з бюджету на деякі кінопроекти, наприклад, серіал «Смт Інгулець», головний герой якого, ймовірно, є прообразом скандального підприємця та власника футбольного клубу Олександра Поворознюка.

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни».