Ольга Харлан. Фото:

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Ракурс

Ольга Харлан, українська фехтувальниця, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 року.

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Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував українку до участі в Олімпійських іграх у Парижі. Харлан отримає додаткову квоту на Олімпіаду. Про це 28 липня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив у Facebook.

Будьте впевнені, що МОК і надалі буде повністю солідарним з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України в ці надзвичайно важкі часи, — йдеться у заяві комітету, яку опублікував міністр.

За словами Гутцайта, міністерство працює над зняттям «чорної картки» для участі Харлан у подальших змаганнях та уникнення подібних ситуацій в інших видах спорту.

Нагадаємо, українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність «прояву поваги» до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7, але після завершення бою вона відмовилася потиснути руку суперниці. Згідно з правилами Міжнародної федерації фехтування, відсутність «прояву поваги» карається чорною карткою — дискваліфікацією з турніру.

Президент федерації фехтування України заявив, що нині українська сторона готується оскаржувати це рішення.

Сама ж Харлан згодом заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.