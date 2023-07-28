Харлан - рф тероризує спорт, примус до миру неможливий, жодних рукостискань

https://racurs.ua/ua/n185568-harlan-rf-teroryzuie-sport-prymus-do-myru-nemojlyvyy-jodnyh-rukostyskan.html

Ракурс

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка не потиснула руку російській спортсменці Анні Смірновій після поєдинку на чемпіонаті світу в Мілані й була дискваліфікована, заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.

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Харлан зависала відеозвернення в Instagram, в якому подякувала воїнам Сил оборони України та українцям, котрі її підтримують.

Те, що відбулося, дає дуже багато запитань, але й, водночас, дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім’ї, також тероризує і спорт… Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці і я діяла своїм серцем. Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку — звісно, це мене вбило, — зазначила Харлан.

З її слів, вона «почала оживати» завдяки підтримці людей у соцмережах, підтримці від бійців, які захищають Україну.

Ніколи нікого не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніколи. Жодних рукостискань. Ніколи. Тому так буде завжди. І я, мабуть, як всі у цьому світі, адекватному світі, розумію, що правила мають змінитися, бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх — не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все. Ви в моєму серці. Слава Україні, — підсумувала українська фехтувальниця.

Нагадаємо, українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування у Мілані за відсутність «прояву поваги» до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7. Після завершення бою вона відмовилася потиснути руку Смірновій, пропонуючи «стукнутися» зброєю. Не отримавши відповіді, Харлан залишила доріжку. Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність «прояву поваги» і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу. Згідно правил Міжнародної федерації фехтування, відсутність «прояву поваги» карається чорною карткою — дискваліфікацією з турніру.