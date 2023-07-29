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Удар рф по Днепру - завершен разбор завалов, возросло число пострадавших
Удар рф по Днепру — завершен разбор завалов, возросло число пострадавших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185605-udar-rf-po-dnepru-zavershen-razbor-zavalov-vozroslo-chislo-postradavshih-video.htmlРакурс
Внаслідок ракетного удару воєнних злочинців росії по багатоповерхівці та будівлі Служби безпеки України у Дніпрі дев’ятеро осіб було травмовано. Станом на ранок 29 липня рятувальники завершили розбір завалів. На щастя, обійшлося без загиблих.
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В обласній військовій адміністрації вказали, що серед дев’ятьох потерпілих — двоє дітей.
Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки зафіксували ще пошкодження — це чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автомобілів.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед постраждалих — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Їм була надана медична допомога без госпіталізації.
Нагадаємо, ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у нову багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.
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