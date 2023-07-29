Удар рф по Дніпру — завершено розбір завалів, зросла кількість потерпілих

https://racurs.ua/ua/n185605-udar-rf-po-dnipru-zaversheno-rozbir-zavaliv-zrosla-kilkist-poterpilyh-video.html

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Внаслідок ракетного удару воєнних злочинців росії по багатоповерхівці та будівлі Служби безпеки України у Дніпрі дев’ятеро осіб було травмовано. Станом на ранок 29 липня рятувальники завершили розбір завалів. На щастя, обійшлося без загиблих.

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В обласній військовій адміністрації вказали, що серед дев’ятьох потерпілих — двоє дітей.

Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки зафіксували ще пошкодження — це чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові. Зачепило й три адміністративні споруди та сім автомобілів.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед постраждалих — четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Їм була надана медична допомога без госпіталізації.

Нагадаємо, ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у нову багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.