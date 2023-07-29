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Красное знамя «победобеседания» подсказал ВСУ, куда бить по технике рф
Красное знамя «победобеседания» подсказал ВСУ, куда бить по технике рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185607-krasnoe-znamya-pobedobesedaniya-podskazal-vsu-kuda-bit-po-tehnike-rf-video.htmlРакурс
72-га Окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України показала момент ліквідації російського комплексу спостереження на фронті.
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За допомогою дрона-камікадзе наші пілоти знищили ворожу камеру, антену та червону ганчірку, що символізує культ їхнього «побєдобєсія», — йдеться у повідомленні бригади.
Ймовірно, російські окупанти повісили червоний прапор, щоб захисникам України було легше їх знайти і знищити.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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