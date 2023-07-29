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Червоний прапор “побєдобєсія” підказав ЗСУ, куди бити по техніці рф
Червоний прапор «побєдобєсія» підказав ЗСУ, куди бити по техніці рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185607-chervonyy-prapor-pobiedobiesiya-pidkazav-zsu-kudy-byty-po-tehnici-rf-video.htmlРакурс
72-га Окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України показала момент ліквідації російського комплексу спостереження на фронті.
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За допомогою дрона-камікадзе наші пілоти знищили ворожу камеру, антену та червону ганчірку, що символізує культ їхнього «побєдобєсія», — йдеться у повідомленні бригади.
Ймовірно, російські окупанти повісили червоний прапор, щоб захисникам України було легше їх знайти і знищити.
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