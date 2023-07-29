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Когда ВСУ войдут в Крым, рассказал Буданов
Когда ВСУ войдут в Крым, рассказал Будановhttps://racurs.ua/n185608-kogda-vsu-voydut-v-krym-rasskazal-budanov.htmlРакурс
Збройні сили України можуть невдовзі увійти на територію тимчасово окупованого армією росії Криму. Фактично до звільнення півострова від окупантів залишилося чекати недовго.
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Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у коментарі «ТСН».
На запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів:
Скоро.
Точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться незабаром.
Керівник ГУР також запевнив видання, що розташування «вагнерівців» на території білорусі не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку білорусі він назвав нереальною.
Зі слів Буданова, кількісного збільшення російських окупаційних військ не спостерігається.
Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати, — вказав очільник ГУР.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові намагатимуться звільнити тимчасово окупований Крим за наявності необхідних засобів. Наших захисників ніхто не зупинить.
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