Коли ЗСУ увійдуть до Криму, розповів Буданов

https://racurs.ua/ua/n185608-koly-zsu-uviydut-do-krymu-rozpoviv-budanov.html

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Збройні сили України можуть невдовзі увійти на територію тимчасово окупованого армією росії Криму. Фактично до звільнення півострова від окупантів залишилося чекати недовго.

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Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у коментарі «ТСН».

На запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів:

Скоро.

Точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться незабаром.

Керівник ГУР також запевнив видання, що розташування «вагнерівців» на території білорусі не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку білорусі він назвав нереальною.

Зі слів Буданова, кількісного збільшення російських окупаційних військ не спостерігається.

Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати, — вказав очільник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові намагатимуться звільнити тимчасово окупований Крим за наявності необхідних засобів. Наших захисників ніхто не зупинить.