Ракурсhttps://racurs.ua/
Коли ЗСУ увійдуть до Криму, розповів Буданов
Коли ЗСУ увійдуть до Криму, розповів Будановhttps://racurs.ua/ua/n185608-koly-zsu-uviydut-do-krymu-rozpoviv-budanov.htmlРакурс
Збройні сили України можуть невдовзі увійти на територію тимчасово окупованого армією росії Криму. Фактично до звільнення півострова від окупантів залишилося чекати недовго.
.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов у коментарі «ТСН».
На запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів:
Скоро.
Точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться незабаром.
Керівник ГУР також запевнив видання, що розташування «вагнерівців» на території білорусі не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку білорусі він назвав нереальною.
Зі слів Буданова, кількісного збільшення російських окупаційних військ не спостерігається.
Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати, — вказав очільник ГУР.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові намагатимуться звільнити тимчасово окупований Крим за наявності необхідних засобів. Наших захисників ніхто не зупинить.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
У нас не було би таких втрат, або Як правильно повертатися з війни
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...