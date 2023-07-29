Ракурсhttps://racurs.ua/
Из-за игрушки в украинской одежде в Бурятии эвакуировали магазин
Из-за игрушки в украинской одежде в Бурятии эвакуировали магазин (ФОТО)https://racurs.ua/n185616-iz-za-igrushki-v-ukrainskoy-odejde-v-buryatii-evakuirovali-magazin-foto.htmlРакурс
Через дитячу м’яку іграшку в українському одязі в Бурятії, що входить до Далекосхідного федерального округу країни-терориста росії, довелося евакуювати магазин.
.
Про це повідомляє російська служба «Радіо Свободи».
Мешканка селища Селенгінська знайшла на вулиці іграшкову овечку, віднесла її до магазину «Карина» та виклала фотографію у місцеві Viber-групи, щоб знайти господаря. Іграшка була одягнена у національний український костюм, якщо її натиснути вона відтворює українську народну пісню «Несе Галя воду».
Видання вказує, що згодом овечку визнали підозрілою, магазин евакуювали, на місце викликали російських силовиків — ФСБ та ОМОН. Вибухових чи інших небезпечних речовин у іграшці не виявили.
«Радіо Свобода» нагадає, що подібна історія з іграшкою трапилася торік у жовтні в Краснодарі.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...