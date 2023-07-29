Из-за игрушки в украинской одежде в Бурятии эвакуировали магазин

https://racurs.ua/n185616-iz-za-igrushki-v-ukrainskoy-odejde-v-buryatii-evakuirovali-magazin-foto.html

Ракурс

Через дитячу м’яку іграшку в українському одязі в Бурятії, що входить до Далекосхідного федерального округу країни-терориста росії, довелося евакуювати магазин.

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Про це повідомляє російська служба «Радіо Свободи».

Мешканка селища Селенгінська знайшла на вулиці іграшкову овечку, віднесла її до магазину «Карина» та виклала фотографію у місцеві Viber-групи, щоб знайти господаря. Іграшка була одягнена у національний український костюм, якщо її натиснути вона відтворює українську народну пісню «Несе Галя воду».

Видання вказує, що згодом овечку визнали підозрілою, магазин евакуювали, на місце викликали російських силовиків — ФСБ та ОМОН. Вибухових чи інших небезпечних речовин у іграшці не виявили.

«Радіо Свобода» нагадає, що подібна історія з іграшкою трапилася торік у жовтні в Краснодарі.