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Ракурс
Из-за игрушки в украинской одежде в Бурятии эвакуировали магазин

Из-за игрушки в украинской одежде в Бурятии эвакуировали магазин (ФОТО)

29 июл 2023, 11:58
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Через дитячу м’яку іграшку в українському одязі в Бурятії, що входить до Далекосхідного федерального округу країни-терориста росії, довелося евакуювати магазин.


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Про це повідомляє російська служба «Радіо Свободи».

Мешканка селища Селенгінська знайшла на вулиці іграшкову овечку, віднесла її до магазину «Карина» та виклала фотографію у місцеві Viber-групи, щоб знайти господаря. Іграшка була одягнена у національний український костюм, якщо її натиснути вона відтворює українську народну пісню «Несе Галя воду».

Видання вказує, що згодом овечку визнали підозрілою, магазин евакуювали, на місце викликали російських силовиків — ФСБ та ОМОН. Вибухових чи інших небезпечних речовин у іграшці не виявили.

«Радіо Свобода» нагадає, що подібна історія з іграшкою трапилася торік у жовтні в Краснодарі.

Источник: Ракурс


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