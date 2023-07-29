Зеленский посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку

Президент України Володимир Зеленський записав на Донеччині звернення і розповів, що відвідав сьогодні, 29 липня, прифронтові міста Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку.

.

На Донеччині Зеленський записав і своє щоденне відеозвернення:

Сьогодні на Донеччині — Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка, Костянтинівка. З нашими воїнами, нашими героями. Мав честь особисто привітати й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях.

Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають — поки ще живі, — що справедливість перемагає, — сказав президент.