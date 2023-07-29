Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку
Зеленский посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185628-zelenskiy-posetil-chasov-yar-kramatorsk-slavyansk-drujkovku-i-konstantinovku-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський записав на Донеччині звернення і розповів, що відвідав сьогодні, 29 липня, прифронтові міста Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку.
.
На Донеччині Зеленський записав і своє щоденне відеозвернення:
Сьогодні на Донеччині — Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка, Костянтинівка. З нашими воїнами, нашими героями. Мав честь особисто привітати й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях.
Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають — поки ще живі, — що справедливість перемагає, — сказав президент.
«Ракурс» писав, що Зеленський уранці 29 липня прибув до Бахмута.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...