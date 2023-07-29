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Ракурс
Зеленський відвідав Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку

Зеленський відвідав Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку (ВІДЕО)

29 лип 2023, 16:17
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Зеленський записав на Донеччині звернення і розповів, що відвідав сьогодні Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку.


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Джерело: Ракурс


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