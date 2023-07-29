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Зеленський відвідав Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку
Зеленський відвідав Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185628-zelenskyy-vidvidav-chasiv-yar-kramatorsk-slov-yansk-drujkivku-ta-kostyantynivku-video.htmlРакурс
Зеленський записав на Донеччині звернення і розповів, що відвідав сьогодні Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку.
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