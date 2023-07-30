В Украине уже почти 500 детей стали жертвами российского вторжения.

https://racurs.ua/n185646-498-detey-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.html

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В Україні вже 498 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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Про це сьогодні, 30 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах: