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В Украине уже почти 500 детей стали жертвами российского вторжения.

498 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения — Офис генпрокурора

30 июл 2023, 11:02
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В Україні вже 498 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.


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Про це сьогодні, 30 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 482;
  • Харківській області — 298;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 116;
  • Запорізькій області — 97;
  • Миколаївській області — 95;
  • Дніпропетровській області — 85;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Источник: Ракурс


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