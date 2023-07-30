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В Украине уже почти 500 детей стали жертвами российского вторжения.
498 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n185646-498-detey-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 498 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
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Про це сьогодні, 30 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 482;
- Харківській області — 298;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 116;
- Запорізькій області — 97;
- Миколаївській області — 95;
- Дніпропетровській області — 85;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
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