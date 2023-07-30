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Ракурс
В Україні вже майже 500 дітей стали жертвами російського вторгнення

498 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення — Офіс генпрокурора

30 лип 2023, 11:02
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В Україні вже 498 дітей загинули та щонайменше 1 тис. 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.


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Про це сьогодні, 30 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 482;
  • Харківській області — 298;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 116;
  • Запорізькій області — 97;
  • Миколаївській області — 95;
  • Дніпропетровській області — 85;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Джерело: Ракурс


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