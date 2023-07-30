Наслідки російської ракетної атаки по Сумах 29 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n185645-rosiyskyy-raketnyy-udar-zruynuvav-osvitniy-zaklad-u-sumah-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 29 липня, ввечері завдали ракетного удару по одному із навчальних закладів міста Суми.

.

В результаті чотириповерхова будівля зазнала значних руйнувань. Про це сьогодні, 30 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

До місця події одразу прибули оперативно-рятувальні підрозділи обласного центру. Окрім проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння, — зазначають у відомстві.

Пожежу, котра охопила значну площу, вдалося ліквідувати вже о 03.04. Аварійні роботи продовжуються.

У прес-службі Сумської міськради повідомляють, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула. За медичною допомогою звернулося 17 людей, троє з них перебувають на стаціонарному лікуванні (стан середнього ступеня тяжкості).