Владимир Зеленский побывал в Ивано-Франковске. Фото: ОПУ

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Президент України Володимир Зеленський 30 липня відвідав Івано-Франківську область з робочим візитом.

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Глава держави відвідав Центр фізичної та реабілітаційної медицини, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці. Цей центр оснащено сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров’я пацієнтів. Глава держави поспілкувався з захисниками та вручив військовослужбовцям державні нагороди — ордени «За мужність» IIІ ступеня. Про це йдеться на сайті президента.

Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги й одужання! — наголосив український лідер.

Крім того, Зеленський ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців, який побудують за бюджетні гроші та кошти міжнародних донорів.

Також глава держави провів в обласному центрі засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, де були обговорені питання підготовки до зими та бюджетні питання.

Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтові міста Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку в Донецькій області.