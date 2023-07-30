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Ракурс
Володимир Зеленський побував в Івано-Франківську. Фото: ОПУ

Зеленський відвідав Івано-Франківськ — деталі візиту (ВІДЕО)

30 лип 2023, 16:20
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Президент України Володимир Зеленський 30 липня відвідав Івано-Франківську область з робочим візитом.


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Глава держави відвідав Центр фізичної та реабілітаційної медицини, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці. Цей центр оснащено сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров’я пацієнтів. Глава держави поспілкувався з захисниками та вручив військовослужбовцям державні нагороди — ордени «За мужність» IIІ ступеня. Про це йдеться на сайті президента.

Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги й одужання! — наголосив український лідер.

Володимир Зеленський побував в Івано-Франківську. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський побував в Івано-Франківську. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський побував в Івано-Франківську. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський побував в Івано-Франківську. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський побував в Івано-Франківську. Фото: ОПУ

Крім того, Зеленський ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців, який побудують за бюджетні гроші та кошти міжнародних донорів.

Також глава держави провів в обласному центрі засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, де були обговорені питання підготовки до зими та бюджетні питання.

Володимир Зеленський побував в Івано-Франківську. Фото: ОПУ

Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтові міста Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та Костянтинівку в Донецькій області.

Джерело: Ракурс


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