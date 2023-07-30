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Хакеры «поздравили» моряков вмс рф с праздником. Фото:

Моряки вмс рф получили «поздравления» с праздником от украинских хакеров

30 июл 2023, 20:49
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Військових моряків вмс росії українські хакери оригінально «привітали» з професійним святом.


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Хакери приєдналися до російських систем масової розсилки повідомлень і російські моряки та командири вмс рф отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Окупанти дякували за «привітання» й викривали відео, яке надіслали для них хакери. Про це 230 липня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

На відео були показані атаки на російські військові кораблі, в тому числі на флагман чорноморського флоту рф — крейсер «москва». Однак це був увесь сюрприз. У повідомленнях містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. Таким чином стався масовий витік конфіденційних даних.

Також у ГУР додали, що сьогодні було зламано сервери трьох російських урядових сайтів. На них також було розміщеної згадане відео й отримано доступ до закритої інформації.

Нагадаємо, навесні українські хакери з групи «Кібер Спротив» отримали доступ до платіжної карти російського волонтера Михаїла Лучина і скупили на $25 тисяч секс-іграшок, охрестивши його «дилдоводом».

Источник: Ракурс


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