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Поселки городского типа исчезнут в Украине. Фото: Вікіпедія
В Украине исчезнут поселки городского типа — принят законhttps://racurs.ua/n185663-v-ukraine-ischeznut-poselki-gorodskogo-tipa-prinyat-zakon.htmlРакурс
Класифікацію населених пунктів в Україні оновила Верховна Рада.
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У п’ятницю, 28 липня, було ухвалено закон, який не лише оновлює класифікацію населених пунктів, але й встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу. Законопроект № 8263 «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою» в другому читанні та в цілому підтримали 262 парламентарів.
Новий закон повинен ліквідувати статус селищ міського типу. Таким чином в Україні будуть лише міста, селища та села. Міськими населеними пунктами тепер вважатимуться лише міста.
Населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тис. матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 тис. жителів — селищ, інші населені пункти — сіл.
Також новим запроваджується таке поняття як поселення. Такі назви отримуватимуть компактні місця проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.
Новоухвалений закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.
Нагадаємо, з 27 липня 2023 року запрацював закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії», який задає правову рамку для процесу, який активно триває в Україні вже понад рік та отримав назву деколонізація.
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