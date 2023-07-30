В Сумах завершили разбор завалов. Фото: Владимир Зеленский

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У Сумах завершили розбір завалів на місці ракетного удару російських окупантів.

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Внаслідок атаки двоє осіб загинули, а 20 — постраждали. Повністю зруйновано навчальний корпус училища, бо російська ракета знесла чотири поверхи. Також пошкоджено гуртожитки, будинки, будівлі церкви та недільної школи. Про це 30 липня президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Глава держави також поінформував, що в рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були задіяні 285 осіб. Президент відзначив молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка.

Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 29 липня армія країни-агресора завдала ракетного удару по одному із навчальних закладів міста Суми, внаслідок цього чотириповерхова будівля зазнала значних руйнувань. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 17 постраждалих.