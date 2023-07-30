Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Война возвращается на территорию россии, это естественный процесс — Зеленскийhttps://racurs.ua/n185661-voyna-vozvraschaetsya-na-territoriu-rossii-eto-estestvennyy-process-zelenskiy.htmlРакурс
Повномасштабна війна росії проти України, яку розв’язав кремль, починає переходити на територію країни-агресора.
.
Тому бойові дії на російській території, вибухи поблизу їхніх символічних центрів чи військових базах — це природний і неминучий процес. А Україна тим часом своє все міцнішою. Про це 30 липня президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
Сьогодні вже 522 день як триває так звана «спеціальна воєнна операція», яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію росії. До її символічних центрів та військових баз. Це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес, — зазначив глава держави.
Президент також попередив, що росіяни взимку 2023 року можуть знову вдатися до енергетичного терору — атакувати енергетичні та критичні об'єкти в Україні.
Нагадаємо, 28 липня гриміли вибухи в ростовській області росії. Гучно було поблизу міст азов, чалтир та ростов-на-дону. А в таганрозі на місці прильоту утворилася велика вирва, є суттєві руйнування. Постраждали щонайменше 15 осіб.
А 20 липня вибухи прогриміли в центрі москви — внаслідок падіння БПЛА було пошкоджене офісне приміщення мінцифри рф у бізнес-центрі Москва-сіті.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...