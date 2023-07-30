Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n185661-voyna-vozvraschaetsya-na-territoriu-rossii-eto-estestvennyy-process-zelenskiy.html

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Повномасштабна війна росії проти України, яку розв’язав кремль, починає переходити на територію країни-агресора.

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Тому бойові дії на російській території, вибухи поблизу їхніх символічних центрів чи військових базах — це природний і неминучий процес. А Україна тим часом своє все міцнішою. Про це 30 липня президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Сьогодні вже 522 день як триває так звана «спеціальна воєнна операція», яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію росії. До її символічних центрів та військових баз. Це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес, — зазначив глава держави.

Президент також попередив, що росіяни взимку 2023 року можуть знову вдатися до енергетичного терору — атакувати енергетичні та критичні об'єкти в Україні.

Нагадаємо, 28 липня гриміли вибухи в ростовській області росії. Гучно було поблизу міст азов, чалтир та ростов-на-дону. А в таганрозі на місці прильоту утворилася велика вирва, є суттєві руйнування. Постраждали щонайменше 15 осіб.

А 20 липня вибухи прогриміли в центрі москви — внаслідок падіння БПЛА було пошкоджене офісне приміщення мінцифри рф у бізнес-центрі Москва-сіті.