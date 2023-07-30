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Военные раскрыли детали освобождения Старомайорского Донецкой области. Фото:
Детали освобождения Старомайорского рассказали в ВСУhttps://racurs.ua/n185660-detali-osvobojdeniya-staromayorskogo-rasskazali-v-vsu.htmlРакурс
Українські військові провели унікальну операцію зі звільнення Старомайорського на Донеччині.
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Коли штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Окупанти замінували все що тільки можливо. Навіть інженери зі Сил спеціальних операцій були здивовані, бо попрацювати довелося багато. А сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні. Про це спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, постійні пастки змусили штурмові підрозділи просуватися зі спеціальним знаряддям. Розтяжки спершу знімали, а потім підривали. У разі ж виявлення міни-пелюстки, по ній били довгою палицею, щоб вона вибухнула. Протипіхотні міни лише помічали, бо ворог міг залишити під ними допоміжні гранати. Саме щільне мінування не дозволило бійцям ЗСУ вивезти з села трофейну техніку.
Шершень повідомив, що зараз у Старомайському ситуація контрольована, однак ворог обстрілює село з артилерії та мінометів.
Нагадаємо, 27 липня українські військові звільнили від окупантів Старомайорське в Донецькій області. Процес звільнення на відео показала 35-а Окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка разом з побратимами із 7-го окремого батальйону «АРЕЙ УДА» 129-ї Окремої бригади територіальної оборони знищили окупантів.
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