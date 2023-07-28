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Ракурс
Як відбувалося звільнення Старомайорського, показала 35-та бригада

Як відбувалося звільнення Старомайорського, показала 35-та бригада (ВІДЕО)

28 лип 2023, 14:20
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Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області. Як це відбувалося, показала 35-а Окрема бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка разом з побратимами із 7-го окремого батальйону «АРЕЙ УДА» 129-ї Окремої бригади територіальної оборони знищили окупантів.


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Старомайорське звільнили! 27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське що на Донеччині. Після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території, — йдеться у повідомленні захисників України.

Джерело: Ракурс


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