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Як відбувалося звільнення Старомайорського, показала 35-та бригада
Як відбувалося звільнення Старомайорського, показала 35-та бригада (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185576-yak-vidbuvalosya-zvilnennya-staromayorskogo-pokazala-35-ta-brygada-video.htmlРакурс
Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області. Як це відбувалося, показала 35-а Окрема бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка разом з побратимами із 7-го окремого батальйону «АРЕЙ УДА» 129-ї Окремої бригади територіальної оборони знищили окупантів.
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Старомайорське звільнили! 27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське що на Донеччині. Після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території, — йдеться у повідомленні захисників України.
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