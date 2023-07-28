Как происходило освобождение Старомайорского, показала 35-я бригада

https://racurs.ua/n185576-kak-proishodilo-osvobojdenie-staromayorskogo-pokazala-35-ya-brigada-video.html

Ракурс

Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області. Як це відбувалося, показала 35-а Окрема бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка разом з побратимами із 7-го окремого батальйону «АРЕЙ УДА» 129-ї Окремої бригади територіальної оборони знищили окупантів.

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