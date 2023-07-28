Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Как происходило освобождение Старомайорского, показала 35-я бригада

Как происходило освобождение Старомайорского, показала 35-я бригада (ВИДЕО)

28 июл 2023, 14:20
999

Сили оборони України 27 липня звільнили населений пункт Старомайорське у Донецькій області. Як це відбувалося, показала 35-а Окрема бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка разом з побратимами із 7-го окремого батальйону «АРЕЙ УДА» 129-ї Окремої бригади територіальної оборони знищили окупантів.


.

Старомайорське звільнили! 27 липня 2023 року особовий склад 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами батальйону АРЕЙ УДА звільнили населений пункт Старомайорське що на Донеччині. Після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території, — йдеться у повідомленні захисників України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров