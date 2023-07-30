Військові розкрили деталі звільнення Старомайорського на Донеччині. Фото:

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Українські військові провели унікальну операцію зі звільнення Старомайорського на Донеччині.

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Коли штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Окупанти замінували все що тільки можливо. Навіть інженери зі Сил спеціальних операцій були здивовані, бо попрацювати довелося багато. А сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні. Про це спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, постійні пастки змусили штурмові підрозділи просуватися зі спеціальним знаряддям. Розтяжки спершу знімали, а потім підривали. У разі ж виявлення міни-пелюстки, по ній били довгою палицею, щоб вона вибухнула. Протипіхотні міни лише помічали, бо ворог міг залишити під ними допоміжні гранати. Саме щільне мінування не дозволило бійцям ЗСУ вивезти з села трофейну техніку.

Шершень повідомив, що зараз у Старомайському ситуація контрольована, однак ворог обстрілює село з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, 27 липня українські військові звільнили від окупантів Старомайорське в Донецькій області. Процес звільнення на відео показала 35-а Окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка разом з побратимами із 7-го окремого батальйону «АРЕЙ УДА» 129-ї Окремої бригади територіальної оборони знищили окупантів.