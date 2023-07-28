Нові вибухи прогриміли в ростовській області. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n185594-novi-vybuhy-progrymily-v-rostovskiy-oblasti-rosiyi-video.html

Ракурс

Повторні вибухи прогриміли в ростовській області російської федерації.

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У п’ятницю, 28 липня, гучно було не лише в таганрозі, але й в інших містах. Зокрема, вибухи прогриміли поблизу міст азов, чалтир та ростов-на-дону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Представники кремлівського режиму заявили про ще одну нібито збиту ракету С-200. У мережі шириться фото роботи ППО — у небі видніються характерні виходи для зенітних ракет. Також публікують відео з «прильотами».

Тим часом у таганрозі вирішили ввести режим надзвичайної ситуації після вибухів.

А Telegram-канал Baza пише, що силовикам в ростові-на-дону наказали слідкувати за небом над містом. Вони повинні кожні 15 хвилин дивитися на небо й результати огляду повітряного простору заносити в журнал.

«Бавовну» в росії вже прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він назвав це «безграмотними діями операторів російських комплексів ППО».

Нагадаємо, 28 липня у російському таганрозі ростовської області росії прогримів вибух — на місці прильоту утворилася велика вирва, є суттєві руйнування. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна у навколишніх будинках. Постраждали щонайменше 11 осіб, одна особа вважається зниклою безвісти.

Кремлівський режим очікувано звинуватив у цьому Україну. Мовляв, обстріл вівся зенітною ракетою С-200, яка була перероблена для атак по наземних цілях. При цьому російські Telegram-канали повідомили, що спрацювала російська ППО, яка нібито збивала невідомий безпілотник.