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Нові вибухи прогриміли в ростовській області. Фото: соцмережі
Нові вибухи прогриміли в ростовській області росії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185594-novi-vybuhy-progrymily-v-rostovskiy-oblasti-rosiyi-video.htmlРакурс
Повторні вибухи прогриміли в ростовській області російської федерації.
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У п’ятницю, 28 липня, гучно було не лише в таганрозі, але й в інших містах. Зокрема, вибухи прогриміли поблизу міст азов, чалтир та ростов-на-дону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Представники кремлівського режиму заявили про ще одну нібито збиту ракету С-200. У мережі шириться фото роботи ППО — у небі видніються характерні виходи для зенітних ракет. Також публікують відео з «прильотами».
Тим часом у таганрозі вирішили ввести режим надзвичайної ситуації після вибухів.
А Telegram-канал Baza пише, що силовикам в ростові-на-дону наказали слідкувати за небом над містом. Вони повинні кожні 15 хвилин дивитися на небо й результати огляду повітряного простору заносити в журнал.
«Бавовну» в росії вже прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він назвав це «безграмотними діями операторів російських комплексів ППО».
Нагадаємо, 28 липня у російському таганрозі ростовської області росії прогримів вибух — на місці прильоту утворилася велика вирва, є суттєві руйнування. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна у навколишніх будинках. Постраждали щонайменше 11 осіб, одна особа вважається зниклою безвісти.
Кремлівський режим очікувано звинуватив у цьому Україну. Мовляв, обстріл вівся зенітною ракетою С-200, яка була перероблена для атак по наземних цілях. При цьому російські Telegram-канали повідомили, що спрацювала російська ППО, яка нібито збивала невідомий безпілотник.
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