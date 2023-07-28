Потужний вибух прогримів у таганрозі. Фото: Telegram-канали

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Вибух прогримів у російському таганрозі ростовської області росії у п’ятницю, 28 липня.

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Вибуховою хвилею повибивало вікна у навколишніх будинках, а в автомобілях спрацювала сигналізація. На місці вибуху є серйозні руйнування та велика вирва. Постраждали щонайменше 15 осіб, одна особа вважається зниклою безвісти. Зараз розбирають завали, тому кількість постраждалих може зрости. Про це повідомили місцеві російські Telegram-канали.

Пропагандисти пишуть що причина в вибуху в «ППО, яке відпрацювало по невідомому безпілотнику». На місці вибуху знайшли уламки та вражаючі елементи, характерні для зенітної ракети ЗРК С-200 або С-300.

Губернатор ростовської області заявив, що, за попередніми даними, у центрі таганрога вибухнула ракета та підтвердив дані лише про чотирьох постраждалих.

Раніше на аеродромі таганрога виявили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Також на летовищі знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-95, розташовані майданчики для запуску дронів.

Нагадаємо, 27 липня пролунали вибухи на околиці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Повідомляли про влучання ракети у склад боєприпасів рф. Як відомо, в цьому місті дислокується значна кількість російських військ, зокрема бійці батальйону «Ахмат».