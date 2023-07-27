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На околицях окупованого Токмака пролунали вибухи — ЗМІ
На околицях окупованого Токмака пролунали вибухи — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n185555-na-okolycyah-okupovanogo-tokmaka-prolunaly-vybuhy-zmi.htmlРакурс
Вибухи пролунали на околиці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Про це повідомили українські Телеграм-канали, пише «Радио Свобода».
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За однією з версій, йдеться про влучання ракети у склад боєприпасів рф. У Токмаку дислоковано значну кількість російських військ, зокрема бійці батальйону «Ахмат».
Незалежних підтверджень цієї інформації наразі немає, — вказує видання.
Водночас, як вказано у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, впродовж доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки воєнних злочинців рф, один — по зенітно-ракетних комплексах та один — по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження особового складу рф, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
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