Селища міського типу зникнуть в Україні. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n185663-v-ukrayini-znyknut-smt-uhvaleno-zakon.html

Ракурс

Класифікацію населених пунктів в Україні оновила Верховна Рада.

.

У п’ятницю, 28 липня, було ухвалено закон, який не лише оновлює класифікацію населених пунктів, але й встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу. Законопроект № 8263 «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою» в другому читанні та в цілому підтримали 262 парламентарів.

Новий закон повинен ліквідувати статус селищ міського типу. Таким чином в Україні будуть лише міста, селища та села. Міськими населеними пунктами тепер вважатимуться лише міста.

Населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тис. матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 тис. жителів — селищ, інші населені пункти — сіл.

Також новим запроваджується таке поняття як поселення. Такі назви отримуватимуть компактні місця проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

Новоухвалений закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Нагадаємо, з 27 липня 2023 року запрацював закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії», який задає правову рамку для процесу, який активно триває в Україні вже понад рік та отримав назву деколонізація.